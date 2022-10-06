Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
Общество 06.10.2022 21:11
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06.10.2022 21:11
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
Аппарат Волгоградской областной думы объявил аукцион на покупку партии мебели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели из бюджета области выделено более 1,8 миллиона рублей.
Из технической документации следует, что планируется приобрести 31 наименование мебели. Это – стулья, офисные кресла, шкафы для документов и одежды, тумбы, письменные столы.
Самые дорогие предметы интерьера среди закупаемой мебели – два стола. Один стол предназначен для заседаний – его начальная цена составила 192 тысячи рублей. Стоимость другого стола для переговоров – около 120 тысячи рублей.
Мебель, как указывается в документах аукциона, необходима для "обеспечения государственных нужд Волгоградской областной думы".
Между тем, последний раз областная дума закупала новую мебель в июле 2021 года. Тогда начальная цена контракта составляла около 700 тысяч рублей. Одно из крупных приобретений в виде офисных кресел, шкафов, тумб и столов было сделано в 2019 году. На эти цели было выделено из бюджета 2,7 миллиона рублей.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
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