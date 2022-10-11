Волгоградец хранил в квартире арсенал из гранат и взрывных устройств

Расследования 11.10.2022 12:14
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11.10.2022 12:14
В Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступило уголовное дело по обвинению 33-летнего местного жителя в хранении взрывных устройств и оружия. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, волгоградец летом 2006 года незаконно приобрел и стал хранить у себя в квартире, расположенной в жилом доме в Краснооктябрьском районе, оружие и боеприпасы. В ходе проведения оперативных мероприятий мужчина попытался избавиться от улик, выбросив из окна рюкзак с оружием и боеприпасами.
На след владельца арсенала вышли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону.
В квартире мужчины нашли целый склад опасных предметов: корпус гранаты, пригодный для стрельбы пистолет Макарова, 60 патронов различного калибра, две гранаты Ф-1, польская граната О-23, два самодельных взрывных устройства, промышленно изготовленный карабин системы Маузер «К 98», 94 средства инициирования и т.д.
Вину мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду.
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Фото УФСБ по Волгоградской области
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