Избежавшая тюрьмы экс-судья Добрынина из Волгограда стала банкротом

В Волгограде 26 октября рассмотрят итоги процедуры реализации имущества экс-судьи Юлии Добрыниной. Как стало известно ИА «Высота 102», своим решением Арбитражный суд Волгоградской области признал осужденную на два года колонии за мошенничество служительницу Фемиды банкротом.

— Резолютивная часть решения Арбитражного суда о признании Юлии Добрыниной банкротом оглашена 28 апреля 2022 года, — сообщает информагентство со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. — В отношении уроженки Украины, зарегистрированной в Краснооктябрьском районе Волгограда, введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Примечательно, что в решении Арбитражного суда региона о банкротстве бывшей судьи зафиксировано, что Добрынина, согласно «Описи имущества», представленной в материалах дела, указала на отсутствие движимого и недвижимого имущества.

В решении судебной инстанции также уточняется, что экс-председатель Дзержинского райсуда Волгограда имеет просроченную задолженность в размере 2 914 415 рублей. Кредитором выступает АО «Альфа-Банк». Финансовым управляющим определен некий Даниил Горбунов, выступающий членом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», зарегистрированной в Самаре.

В своем заявлении Юлия Добрынина указала, что не имеет достаточных средств для погашения задолженности перед кредитной организацией.

— Должник в настоящее время осуществляет трудовую деятельность, не состоит в браке, брак расторгнут в 2012 году, индивидуальным предпринимателем не является, просит признать обоснованными требования и ввести процедуру реализации имущества гражданина ввиду того, что возможности погасить долг не имеется, его доходы не позволят погасить кредиторскую задолженность в срок, установленный для реструктуризации долгов гражданина, — цитирует ИА «Высота 102» текст решения Арбитражного суда Волгоградской области.

В августе 2020 года сотрудники ФСБ России задержали Юлия Добрынину, исполнявшую в то время обязанности председателя Дзержинского райсуда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде, как раз в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены известного предпринимателя Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Сейчас Зубков вместе с экс-главой СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым проходит по уголовному делу о терроризме в отношении губернатора региона.

Источники в силовых структурах высказывали версии, что Добрынина якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.

Рассмотрение дела скандальной экс-судьи перенесли в соседний регион — Астраханскую область. В апреле 2021 года Ленинский райсуд Астрахани признал Юлию Добрынину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Бывшая госслужащая получила два года колонии общего режима. Добрынина подала жалобу на приговор. Астраханский районный суд в свою очередь оставил назначенное наказание в силе, но с применением отсрочки, так как у экс-судьи есть несовершеннолетний ребенок.

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда

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