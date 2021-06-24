



Юлия Добрынина будет отбывать назначенное ей наказание Ленинским районным судом Астрахани после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Как сообщила корреспонденту ИА «Высота 102» пресс-секретарь Астраханского областного суда Елена Ярославская, сегодня суд апелляционной инстанции изменил приговор Ленинского районного суда, применив статью 82 УК РФ, предусматривающую отсрочку ранее назначенного наказания.

В апреле этого года Ленинский районный суд Астрахани признал бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Экс-судью приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Добрынина приговор обжаловала. Сегодня Астраханский районный суд оставил назначенное наказание в силе, но с применением отсрочки.

Между тем, Юлия Добрынина может и вовсе избежать колонии. Так, согласно ч.4 ст. 82 УК, "если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужденным, указанным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению этого органа может принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости".

Любопытно, что именно по такой "схеме" в свое время избежала реального наказания экс-судья Городищенского районного суда Татьяна Рыжих, которая несколько лет назад сбила насмерть двоих братьев Егоровых. По приговору суда Татьяна Рыжих должна была поехать в колонию на четыре года. Однако на момент вынесения окончательного приговора бывшая судья родила второго ребенка и получила отсрочку отбывания наказания по такой же причине, что и Юлия Добрынина.

Напомним, в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Юлии Добрыниной было установлено, что в производстве судьи Дзержинского райсуда Волгограда находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса "Сосновый бор". Добрынина, которая на тот момент являлась председателем районного суда, предложила бывшей супруге ответчика обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности. Противоправные действия подсудимой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В августе прошлого года сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане "Фасоль" на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в "Лефортово" бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе. Суды в Волгоградской области отказались рассматривать возбужденное в отношении Добрыниной уголовное дело и оно было передано в Астрахань.