В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону суд закончил допрос свидетелей со стороны обвинения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в терроризме. Как стало известно ИА «Высота 102», в августе сторона защиты начнет представлять доказательства.

Адвокат генерала Владимир Семенцов рассказал журналистам информагентства, зачем в заседании выступала экс-председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина, причем здесь Зубков и почему он считает прошедшее заседание бредом.

«Музраев сломал мне карьеру»





Бывшая служительница Фемиды выступала в суде по видеоконференцсвязи. По словам Семенцова, Добрынина ничего не смогла сказать по факту.

— Что может рассказать осужденная за взятки и с позором изгнанная из судейского сообщества Добрынина? — задался вопросом Семенцов. — Мы услышали, что она работала секретарем у скончавшегося председателя Дзержинского суда Александра Рулева. Говорила, что он взяточник, она все видела своими глазами. Да, видела, но почему-то никому не сказала. Потом полтора года проработала на его месте и собралась возглавить областной суд. И тут начинается самое интересное.

Как утверждает адвокат Музраева, экс-судья настаивала на том, что его подзащитный сломал ей карьеру.

— Оказывается, Музраев якобы как-то помешал ей стать председателем облсуда? Вы представляете уровень? Бред сумасшедшей. То есть мой подзащитный, по ее словам, каким-то образом смог воздействовать на администрацию президента. Хотя всем понятно, почему именно Добрынина не стала председателем и не прошла последний фильтр — потому что там [в АП] поняли, что она абсолютно пустой человек, не соответствующий столь высокой должности, — заключил Владимир Семенцов. — Добрынина утверждала, что Музраев все в судах якобы решал. При этом ни одного факта. Только ссылки на покойного Рулева, мол, он сказал, он видел… Человека уже нет в живых, это, согласитесь, в данной ситуации очень удобно.

«Защищала Кадина и его приближенных»





Семенцов также обратил внимание на тот факт, что мать Добрыниной, являясь адвокатом и в свое время защищала авторитетного предпринимателя Владимира Кадина и его приближенных.

— Ее дочь всегда крутилась среди этих людей. И дали ей подозрительно мало за такое преступление. За такие дела обычно суды назначают лет шесть. У меня одно объяснение — значит, это кому-то выгодно. Отделалась смешным сроком, а взамен — специально пришла поливать грязью Музраева, — уверен адвокат. — Заметьте, почти все свидетели, выступавшие со стороны обвинения, давали показания из мест лишения свободы. И никаких фактов, ничего по существу, одни эмоции.

Напомним, осужденная Ленинским районным судом Астрахани к двум годам колонии общего режима Юлия Добрынина обжаловала приговор в вышестоящую инстанцию. Астраханский областной суд отсрочил исполнение приговора до достижения ребенком экс-судьи 14-летнего возраста.

В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Юлии Добрыниной установлено, что в производстве судьи Дзержинского райсуда Волгограда находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса «Сосновый бор». Добрынина, занимавшая на тот момент должность председателя районного суда, предложила экс-супруге ответчика обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности.

Противоправные действия подсудимой пресекли сотрудники правоохранительных органов. В августе прошлого года сотрудники ФСБ России задержали Добрынину в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде как раз в момент получения вознаграждения от жены предпринимателя Владимира Зубкова.

«Зубкова подставила собственная жена»





— По поводу Зубкова Добрынина высказалась в том ключе, что его подставила собственная жена. Сам бы он на такое не пошел, так как является очень порядочным человеком, — рассказал защитник бывшего руководителя волгоградского СК.

Владимир Семенцов поделился планами на предстоящее 2 августа судебное заседание.

— Со 2 августа мы приступим к представлению доказательств по делу. Будем вызывать свидетелей, оглашать материалы дела. Заявим всего около сорока человек. Будем настаивать на вызове в суд губернатора, а также владельца дома, который поджигали, — уточнил юрист.





По словам Семенцова, у Музраева отличное самочувствие и боевое настроение. Стал намного лучше себя ощущать и Владимир Зубков — в Ростове ему поменяли батарейку в кардиостимуляторе.

Следующие заседания в Ростове запланированы на 2, 3 и 4 августа. Кто станет первым свидетелем со стороны защиты, будет анонсировано за несколько дней до начала процесса.

И Михаилу Музраеву, и Владимиру Зубкову вменяют совершение теракта в отношении губернатора Волгоградского региона. Экс-руководителю волгоградского следкома грозит до 20 лет лишения свободы. Подсудимые свою вину не признают.

Фото и коллаж: Южной окружной военный суд / Дзержинский районный суд Волгограда / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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