Серафимовичский районный суд Волгоградской области выдал санкцию на арест 36-летнего мужчины, который на турбазе ударил знакомого в живот шампуром. По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью он до 24 октября взят под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 36-летний ранее судимый житель Михайловки 23 августа отдыхал в компании знакомых на турбазе «Дон» в хуторе Угольском Серафимовичского района. Мужчины выпивали. В результате общения между обвиняемым и потерпевшим возникла личная неприязнь. Фигурант уголовного дела схватил лежащий на мангале шампур и нанес оппоненту один удар в область живота, причинив ему проникающее ранение брюшной полости.

На суде обвиняемый и его защитник просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но им в этом было отказано. Постановление суда может быть обжаловано в установленном порядке.

Фото из архива V102.RU