



В Волгограде очередной тиктокер отправился в отдел полиции после съемок развлекательного видео. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, для создания контента молодой человек привязал к крыше авто надувной диван и усадил на него подружек.





Поезда иномарки с пассажирами на крыше была зафиксирована камерами дорожного наблюдения – во время мониторинга сотрудники МВД и установили факту нарушений. По информации полицейских, опасные покатушки молодые люди на диване устроили 19 августа, разъезжая по улицам Центрального и Ворошиловского районов.

– Установлено, что 19 августа водитель, привязав к крыше автомобиля SsangYong надувной диван, перевозил на нем троих пассажиров. Нарушения были зафиксированы в Ворошиловском и Центральном районах города Волгограда. Инспекторы ДПС установили личность водителя: им оказался 29-летний житель Дзержинского района Волгограда, который в содеянном сознался, – сообщили в Главке.

В ходе общения с сотрудниками тиктокер обещал так больше не делать, уточнив, что трудился над созданием нового контента три дня.

В отношении волгоградца составлены материалы. Автомобиль, который он задействовал в съемках, отправлен полицейскими на спецстоянку.