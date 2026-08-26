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Происшествия

Ради лайков волгоградец привязал к крыше авто надувной диван с подругами

Происшествия 26.08.2026 16:55
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26.08.2026 16:55


В Волгограде очередной тиктокер отправился в отдел полиции после съемок развлекательного видео. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, для создания контента молодой человек привязал к крыше авто надувной диван и усадил на него подружек. 



Поезда иномарки с пассажирами на крыше была зафиксирована камерами дорожного наблюдения – во время мониторинга сотрудники МВД и установили факту нарушений. По информации полицейских, опасные покатушки молодые люди на диване устроили 19 августа, разъезжая по улицам Центрального и Ворошиловского районов.

Установлено, что 19 августа водитель, привязав к крыше автомобиля SsangYong надувной диван, перевозил на нем троих пассажиров. Нарушения были зафиксированы в Ворошиловском и Центральном районах города Волгограда. Инспекторы ДПС установили личность водителя: им оказался 29-летний житель Дзержинского района Волгограда, который в содеянном сознался, – сообщили в Главке. 

В ходе общения с сотрудниками тиктокер обещал так больше не делать, уточнив, что трудился над созданием нового контента три дня.  

В отношении волгоградца составлены материалы. Автомобиль, который он задействовал в съемках, отправлен полицейскими на спецстоянку. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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