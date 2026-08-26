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Общество

Андрей Бочаров провёл совещание с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым

Общество 26.08.2026 12:38
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26.08.2026 12:38


26 августа в администрации Волгоградской области прошло рабочее совещание губернатора Андрея Бочарова с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым. Руководитель территориального подразделения Российских железных дорог рассказал главе региона об объёме перевозок, текущих и перспективных вложениях в развитие инфраструктуры.

- Реализация намеченных задач объективно продолжается в непростых экономических и геополитических условиях, сопровождается дополнительными решениями и действиями в сфере обеспечения транспортной безопасности. При этом обеспечивается хорошая результативность и эффективность железнодорожного сообщения, в том числе в ходе работы нашей совместной компании «Волгоградтранспригород», - приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба обладмина.

Руководитель также отметил тесное взаимодействие региональной администрации с ПривЖД, благодаря чему удалось реализовать целый ряд проектов, значимых как для экономики, так и непосредственно для транспортной связности Волгоградской области.

Участники совещания условились продолжить совместную работу. В числе приоритетов – реконструкция путевого хозяйства, а также повышение туристической привлекательности региона.

Отметим, ПривЖД обеспечивает более 60% грузооборота региона и ежегодно перевозит порядка 2,5 млн пассажиров.

Фото: администрация Волгоградской области

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