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Общество

Семь авиарейсов задерживаются в Волгограде на фоне угроз ВСУ

Общество 27.08.2026 05:54
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27.08.2026 05:54


В аэропорту Волгограда, который ночью был закрыт из-за беспилотной опасности, фиксируются задержки рейсов. На данный час отложены вылеты в Москву и Калининград.

По данным онлайн-табло, рейс до Калининграда перенесен с 2:20 мск на 11:15 мск. Задерживаются на несколько часов два вечерних рейса в Москву и один самолет, который должен был вылететь в столицу сегодня в 09:35 мск.

Прибытие трех рейсов из Калининграда, Москвы и Антальи также перенесено на более позднее время.

Напомним, что в Волгоградской области накануне вечером была объявлена беспилотная опасность. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Волгограда, которые действовали всю ночь и были сняты только в 05:09 мск.

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