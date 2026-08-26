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Авто разорвало в ДТП с опорой: волгоградцы сняли последствия на видео

Происшествия 26.08.2026 18:40
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26.08.2026 18:40


В Волгоградской области водители сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия, в результате которого два человека пострадали. Авария произошла в Городищенском районе 26 августа. 

На видеокадрах, опубликованных в сети, на проезжей части зафиксирован автомобиль, передняя часть которого буквально разорвана на куски. При этом других участников аварии на записи не наблюдается. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель разбитого автомобиля врезался в опору не справившись с управлением. 



– По предварительной информации, в 14:40 65-летний водитель Chevrolet Tahoe с легковым прицепом, на 934-м км ФАД Р-22 «Каспий» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на столб освещения. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, – сообщили в Главке полиции.

В результате ДТП  бригадой скорой помощи в больницу были эвакуированы 65-летний водитель и его 9-летний пассажир. Им оказывают всю необходимую помощь. 

Фото, видео: Новоаннинский сегодня / Макс


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