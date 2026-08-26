Страшная трагедия в Саратове: две школьницы утонули в местном пруду





В Гагринском районе Саратова 26 августа на местном водоеме разыгралась трагедия. Как сообщает ИА «СарИнформ», здесь утонули две школьницы. По предварительным данным, девочкам 12 и14 лет.

Как уточняют журналисты со ссылкой на СУ СК России по Саратовской области, несчастье произошло около садового товарищества «Пищевик-13». Девочки купались в пруду и неожиданно ушли под воду. Тела школьниц уже извлекли из водоема и передали правоохранителям.

Следователи СКР по факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Саратовская прокуратура намерена изучить условия жизни и воспитания девочек. Приходились ли они друг другу родственницами, не уточняется.