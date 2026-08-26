



В Волгоградской области лето закончится резким температурным кульбитом. По информации метеорологов, после затяжных знойных дней волгоградцев ожидает поступательное снижение температуры. Особенно это будет заметно в некоторых районах региона ночью. По прогнозу, столбик термометра там может опускаться до +4 ℃.

27 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет северный 6-11 м/с. Ночью температура понизится до +11…16 ℃, а местами до +6 ℃ при прояснении. Днём будет +22...27ºС, правда, в некоторых районах региона столбик термометра всё же на бис поднимется до +32 ºС.

28 августа также будет без осадков и сохранится северный ветер. Ночью температура будет +12...17ºC, при прояснении +7ºC, а днем +23...28ºC.

29 августа осадков не ожидается. Ночью температура будет +9...14ºC, при прояснении до +4ºC, днем +22...27ºC.

Фото из архива ИА «Высота 102»