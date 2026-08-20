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Новый учебный год – новые горизонты: как Волгоградская область строит образование будущего

Главное 20.08.2026 17:37
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20.08.2026 17:37


В преддверии 1 сентября 2026 года Волгоградская область подводит промежуточные итоги масштабной образовательной трансформации. Накануне губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове, где доложил о ключевых достижениях и планах региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети». К началу нового учебного года готовность всех образовательных учреждений оценивается в 100%.

Инфраструктурный рывок: школы, детсады, колледжи

Модернизация образовательной инфраструктуры остаётся одним из безусловных приоритетов региона. 


За последние годы в Волгоградской области построено 13 новых современных школ, рассчитанных на более чем 11,2 тысячи учеников:

  • «Долина знаний» – Советский район Волгограда (1000 мест),
  • школа в пос. Красный Октябрь – Палласовский район (350 мест),
  • школа №77 – Кировский район Волгограда (800 мест),
  • «Радуга успеха» – Камышин (1000 мест),
  • Россошинская средняя школа – пос. Степной, Городищенский район (500 мест),
  • школа №117 – Красноармейский район Волгограда (1000 мест),
  • школа пос. Отрадное – Михайловка (250 мест),
  • школа №123 – Ворошиловский район Волгограда (1000 мест),
  • школа в 37-и мкр Волжского (1000 мест),
  • школа №45 – Дзержинский район Волгограда (1000 мест),
  • школа №7 – Дзержинский район Волгограда (1280 мест),
  • школа №121 – пос.ГЭС – Тракторозаводский район Волгограда (800 мест),
  • школа №9 – Советский район Волгограда (1224 места). 

Сейчас в активной фазе строительства – школа на 1280 мест в микрорайоне «Родниковая долина» Волгограда.

Параллельно идёт капитальный ремонт действующих учреждений. В 2022–2025 годах обновлены 68 школ, с 1 сентября 2026 года после ремонта откроются ещё 15, а до конца года будут сданы ещё 8. Таким образом, за пятилетку капитальный ремонт охватит 91 школу с общим количеством мест более 45 тысяч.

В 2026 году в программу капитального ремонта включены 6 детских садов на более чем 1000 мест в пяти муниципальных образованиях и 10 объектов среднего профессионального образования в Волгограде, Волжском и Новоаннинском районе. С 1 сентября после ремонта откроются 5 объектов СПО. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе сейчас модернизируются 38 учреждений образования.

развитие региона  
Образование                          

В Волгоградской области построено 13 новых современных школ, рассчитанных на более чем 11,2 тысячи учеников.

В текущем году в программу капремонта включены 6 детских садов на более чем 1000 мест в пяти муниципальных образованиях Волгоградской области. Кроме того, ведутся работы на 10 объектах среднего профессионального образования в Волгограде, Волжском и Новоаннинском районе. Уже с 1 сентября после капитального ремонта откроются 5 объектов СПО.

Всего в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе сегодня модернизируются 38 учреждений образования. Эта работа — часть системной стратегии губернатора Андрея Бочарова по созданию современных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.

13 новых школ 
11, 2 тысячи + новых мест в школах

«Профессионалитет»: кадры для экономики

Волгоградская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году и сегодня остаётся одним из лидеров по его реализации. На данный момент в регионе действуют девять образовательных кластеров: «Металлургия», «Сельское хозяйство» (два направления), «Транспорт и дорожное хозяйство», «Химическая отрасль», «Машиностроение», «Строительство», «Туризм и сфера услуг» и «Педагогика».

С 1 сентября 2026 года к ним добавляются два новых кластера – «Машиностроение» и «Клиническая и профилактическая медицина». В 2027 году запланирован запуск ещё одного – «Топливно-энергетический комплекс». Вся эта работа направлена на синхронизацию системы среднего профессионального образования с реальными запросами экономики, чтобы выпускники получали востребованные навыки и трудоустраивались по специальности.


«Орленок»: центр федерального уровня

Одним из самых амбициозных проектов, анонсированных губернатором в преддверии нового учебного года, станет трансформация легендарного лагеря «Орленок» в образовательно-инновационный центр федерального значения.

Модернизация «Орленка» ведётся с 2020 года: возведены пять жилых модулей (глэмпинг), создан обеденный зал на 100 мест, отремонтированы два жилых корпуса и бассейн, благоустроена территория, обустроены спортзоны и воркаут-площадки. Сегодня лагерь с 82-летней историей входит в число лучших круглогодичных оздоровительных учреждений России.


В перспективе мощность «Орленка» планируется увеличить как минимум вдвое – до 10–12 тысяч человек в год. На территории будет сформирован кластер дополнительного образования с корпусами по направлениям «Техно», «Арт», «Спорт», «Эко», «Академия» и «Цифра», а также появятся культурно-зрелищный комплекс «Орленок-АРТ», ФОК, новый бассейн, роллер- и скейт-парк, трассы пилотирования БПЛА. Спортивное ядро создадут по аналогии с центром «Юный ястреб» – с круглогодичными и открытыми объектами, включая водные. При этом особое внимание уделят сохранению природного ландшафта Чапурниковской балки . Проектные работы начнутся в 2027 году, завершение основных объектов запланировано на 2030 год.


Дополнительное образование и поддержка талантов

С 2019 года в Волгоградской области создано 429 центров «Точка роста», работают 307 центров цифровой образовательной среды, развивается сеть технопарков «Кванториум», IT-кубы . В 686 школах сформировано 817 профильных классов – кадетские, психолого-педагогические, агротехнологические, медицинские, инженерные, а также классы МВД, МЧС, военно-морские, авиатехнические и даже космические.

В регионе действует система поддержки одарённых детей. В 2026 году 27 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, а Светлана Овечкина из волгоградского лицея №3 стала первой в истории региона четырёхсотбалльницей – 400 баллов по четырём предметам. 

Отличники учебы – это, безусловно, надежда всего региона. И главная задача властей – удержать таланты на родной земле. Понимая это, в 2026 году губернатор принял решение о разовых выплатах всем стобалльникам, а победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – увеличенные премии. Дополнительно предусмотрено по 100 тысяч рублей тем, кто выберет для получения профессии волгоградские учебные заведения, а также именная стипендия в размере 10 тысяч рублей на первом курсе.

развитие региона  
Поддержка талантов

В Волгограде и области создано 429 центров «Точка роста», работают 307 центров цифровой образовательной среды, развивается сеть технопарков «Кванториум», IT-кубы. Сформировано 817 профильных классов в школах.

В 2026 году 27 стобалльников получили по 100 тысяч рублей.

По 100 тысяч рублей получат стобалльники, которые выберут волгоградские вузы.

 

420 «Точек роста»   
817 профильных классов в школах  
Волгоградская область – регион-передовик

 

Как отметил на совещании полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, Волгоградская область является одним из регионов-передовиков по модернизации учреждений образования и строительству новых школ . Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул: регион намерен использовать все доступные государственные программы для выполнения задач по созданию современной образовательной среды, а достигнутые результаты — лишь начало большого пути.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать: масштабные преобразования в образовательной сфере Волгоградской области стали возможны благодаря системной поддержке федерального центра и личному вниманию Президента России к развитию региона. За каждым построенным школой, отремонтированным детским садом, открытым кластером «Профессионалитета» и новым корпусом «Орленка» стоит четкая вертикаль власти, выстроенная на принципах доверия и ответственности.


Тот факт, что Волгоградская область неоднократно получает высокие оценки на федеральном уровне – в том числе от полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова – свидетельствует о признании эффективности работы региональной команды. Губернатор Андрей Бочаров неоднократно доказывал способность региона не просто осваивать выделяемые средства, но и добиваться конкретных, измеримых результатов: 91 отремонтированная школа за пять лет, десятки новых образовательных кластеров, поддержка стобалльников, создание студенческого кампуса мирового уровня.

В основе этих успехов – личное доверие руководства страны к губернатору, умение выстраивать диалог и добиваться включения региона в ключевые национальные проекты. Именно это доверие стало тем фундаментом, на котором сегодня возводится новая образовательная инфраструктура Волгоградской области.

Люди выбирают стабильность. Они хотят, чтобы их дети учились в современных школах, получали востребованные профессии и имели возможность реализовать себя в родном регионе. Развитие образования – один из главных инструментов достижения этой стабильности, залог того, что молодое поколение останется на Волгоградской земле, будет здесь жить, работать и создавать будущее. И вектор, заданный на годы вперёд, показывает: эта стабильность — не просто цель, а уже состоявшаяся реальность.

Фото: администрации Волгоградской области, ИА «Высота 102»

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