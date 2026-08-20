



В преддверии 1 сентября 2026 года Волгоградская область подводит промежуточные итоги масштабной образовательной трансформации. Накануне губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове, где доложил о ключевых достижениях и планах региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети». К началу нового учебного года готовность всех образовательных учреждений оценивается в 100%.

Инфраструктурный рывок: школы, детсады, колледжи

Модернизация образовательной инфраструктуры остаётся одним из безусловных приоритетов региона.





За последние годы в Волгоградской области построено 13 новых современных школ, рассчитанных на более чем 11,2 тысячи учеников:

«Долина знаний» – Советский район Волгограда (1000 мест),

школа в пос. Красный Октябрь – Палласовский район (350 мест),

школа №77 – Кировский район Волгограда (800 мест),

«Радуга успеха» – Камышин (1000 мест),

Россошинская средняя школа – пос. Степной, Городищенский район (500 мест),

школа №117 – Красноармейский район Волгограда (1000 мест),

школа пос. Отрадное – Михайловка (250 мест),

школа №123 – Ворошиловский район Волгограда (1000 мест),

школа в 37-и мкр Волжского (1000 мест),

школа №45 – Дзержинский район Волгограда (1000 мест),

школа №7 – Дзержинский район Волгограда (1280 мест),

школа №121 – пос.ГЭС – Тракторозаводский район Волгограда (800 мест),

школа №9 – Советский район Волгограда (1224 места).

Сейчас в активной фазе строительства – школа на 1280 мест в микрорайоне «Родниковая долина» Волгограда.

Параллельно идёт капитальный ремонт действующих учреждений. В 2022–2025 годах обновлены 68 школ, с 1 сентября 2026 года после ремонта откроются ещё 15, а до конца года будут сданы ещё 8. Таким образом, за пятилетку капитальный ремонт охватит 91 школу с общим количеством мест более 45 тысяч.

В 2026 году в программу капитального ремонта включены 6 детских садов на более чем 1000 мест в пяти муниципальных образованиях и 10 объектов среднего профессионального образования в Волгограде, Волжском и Новоаннинском районе. С 1 сентября после ремонта откроются 5 объектов СПО. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе сейчас модернизируются 38 учреждений образования.

развитие региона Образование В Волгоградской области построено 13 новых современных школ, рассчитанных на более чем 11,2 тысячи учеников. В текущем году в программу капремонта включены 6 детских садов на более чем 1000 мест в пяти муниципальных образованиях Волгоградской области. Кроме того, ведутся работы на 10 объектах среднего профессионального образования в Волгограде, Волжском и Новоаннинском районе. Уже с 1 сентября после капитального ремонта откроются 5 объектов СПО. Всего в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе сегодня модернизируются 38 учреждений образования. Эта работа — часть системной стратегии губернатора Андрея Бочарова по созданию современных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения. 13 новых школ 11, 2 тысячи + новых мест в школах

«Профессионалитет»: кадры для экономики

Волгоградская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году и сегодня остаётся одним из лидеров по его реализации. На данный момент в регионе действуют девять образовательных кластеров: «Металлургия», «Сельское хозяйство» (два направления), «Транспорт и дорожное хозяйство», «Химическая отрасль», «Машиностроение», «Строительство», «Туризм и сфера услуг» и «Педагогика».

С 1 сентября 2026 года к ним добавляются два новых кластера – «Машиностроение» и «Клиническая и профилактическая медицина». В 2027 году запланирован запуск ещё одного – «Топливно-энергетический комплекс». Вся эта работа направлена на синхронизацию системы среднего профессионального образования с реальными запросами экономики, чтобы выпускники получали востребованные навыки и трудоустраивались по специальности.





«Орленок»: центр федерального уровня

Одним из самых амбициозных проектов, анонсированных губернатором в преддверии нового учебного года, станет трансформация легендарного лагеря «Орленок» в образовательно-инновационный центр федерального значения.

Модернизация «Орленка» ведётся с 2020 года: возведены пять жилых модулей (глэмпинг), создан обеденный зал на 100 мест, отремонтированы два жилых корпуса и бассейн, благоустроена территория, обустроены спортзоны и воркаут-площадки. Сегодня лагерь с 82-летней историей входит в число лучших круглогодичных оздоровительных учреждений России.





В перспективе мощность «Орленка» планируется увеличить как минимум вдвое – до 10–12 тысяч человек в год. На территории будет сформирован кластер дополнительного образования с корпусами по направлениям «Техно», «Арт», «Спорт», «Эко», «Академия» и «Цифра», а также появятся культурно-зрелищный комплекс «Орленок-АРТ», ФОК, новый бассейн, роллер- и скейт-парк, трассы пилотирования БПЛА. Спортивное ядро создадут по аналогии с центром «Юный ястреб» – с круглогодичными и открытыми объектами, включая водные. При этом особое внимание уделят сохранению природного ландшафта Чапурниковской балки . Проектные работы начнутся в 2027 году, завершение основных объектов запланировано на 2030 год.





Дополнительное образование и поддержка талантов

С 2019 года в Волгоградской области создано 429 центров «Точка роста», работают 307 центров цифровой образовательной среды, развивается сеть технопарков «Кванториум», IT-кубы . В 686 школах сформировано 817 профильных классов – кадетские, психолого-педагогические, агротехнологические, медицинские, инженерные, а также классы МВД, МЧС, военно-морские, авиатехнические и даже космические.

В регионе действует система поддержки одарённых детей. В 2026 году 27 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, а Светлана Овечкина из волгоградского лицея №3 стала первой в истории региона четырёхсотбалльницей – 400 баллов по четырём предметам.

Отличники учебы – это, безусловно, надежда всего региона. И главная задача властей – удержать таланты на родной земле. Понимая это, в 2026 году губернатор принял решение о разовых выплатах всем стобалльникам, а победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – увеличенные премии. Дополнительно предусмотрено по 100 тысяч рублей тем, кто выберет для получения профессии волгоградские учебные заведения, а также именная стипендия в размере 10 тысяч рублей на первом курсе.

развитие региона Поддержка талантов В Волгограде и области создано 429 центров «Точка роста», работают 307 центров цифровой образовательной среды, развивается сеть технопарков «Кванториум», IT-кубы. Сформировано 817 профильных классов в школах. В 2026 году 27 стобалльников получили по 100 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей получат стобалльники, которые выберут волгоградские вузы. По 100 тысяч рублей получат стобалльники, которые выберут волгоградские вузы. 420 «Точек роста» 817 профильных классов в школах

Как отметил на совещании полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, Волгоградская область является одним из регионов-передовиков по модернизации учреждений образования и строительству новых школ . Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул: регион намерен использовать все доступные государственные программы для выполнения задач по созданию современной образовательной среды, а достигнутые результаты — лишь начало большого пути.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать: масштабные преобразования в образовательной сфере Волгоградской области стали возможны благодаря системной поддержке федерального центра и личному вниманию Президента России к развитию региона. За каждым построенным школой, отремонтированным детским садом, открытым кластером «Профессионалитета» и новым корпусом «Орленка» стоит четкая вертикаль власти, выстроенная на принципах доверия и ответственности.





Тот факт, что Волгоградская область неоднократно получает высокие оценки на федеральном уровне – в том числе от полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова – свидетельствует о признании эффективности работы региональной команды. Губернатор Андрей Бочаров неоднократно доказывал способность региона не просто осваивать выделяемые средства, но и добиваться конкретных, измеримых результатов: 91 отремонтированная школа за пять лет, десятки новых образовательных кластеров, поддержка стобалльников, создание студенческого кампуса мирового уровня.

В основе этих успехов – личное доверие руководства страны к губернатору, умение выстраивать диалог и добиваться включения региона в ключевые национальные проекты. Именно это доверие стало тем фундаментом, на котором сегодня возводится новая образовательная инфраструктура Волгоградской области.

Люди выбирают стабильность. Они хотят, чтобы их дети учились в современных школах, получали востребованные профессии и имели возможность реализовать себя в родном регионе. Развитие образования – один из главных инструментов достижения этой стабильности, залог того, что молодое поколение останется на Волгоградской земле, будет здесь жить, работать и создавать будущее. И вектор, заданный на годы вперёд, показывает: эта стабильность — не просто цель, а уже состоявшаяся реальность.