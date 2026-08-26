В школах Волгоградской области с 1 сентября введут оценки за поведение. Как сообщает ИА «Высота 102», в новом учебном году такая система оценивания будет применена в 10 школах.
О том, что школы России начинают переход на трехуровневую систему оценки поведения сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании. По его словам, модель с успехом прошла тестовые испытания.
– Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена, - приводит цитату Кравцова ТАСС.
В комитете образования Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что в школах региона начнут ставить отметки не только за успеваемость.
– Апробации модели оценки поведения школьников введена Минпросвещения России в 2025 году – по информации ведомства, ее участниками стали более 40 тысяч учеников 1–8-х классов и более 2 тысяч педагогов. С 1 сентября 2026 года министерство расширяет эксперимент. В нем будут участвовать все регионы страны – по 10 школ от каждого субъекта, – говорится в ответе облкомобразования.
В эксперимент вошли школы Волгограда, Волжского, Михайловки, Фролово, а также Николаевская школа, по школе из Даниловского и Новониколаевского районов. А именно:
- Даниловская школа им. А.С.Макаренко,
- школа №3 города Николаевска,
- Новониколаевская школа №1 им. А.Н. Левченко,
- школа №9 города Волгограда,
- школа №27 города Волгограда,
- школа №89 города Волгограда,
- школа №12 города Волжского,
- школа №14 «Зеленый шум» города Волжского,
- Сидорская школа городского округа Михайловки,
- школа №3 им. А.С. Макаренко города Фролово.