



В школах Волгоградской области с 1 сентября введут оценки за поведение. Как сообщает ИА «Высота 102», в новом учебном году такая система оценивания будет применена в 10 школах.

О том, что школы России начинают переход на трехуровневую систему оценки поведения сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании. По его словам, модель с успехом прошла тестовые испытания.

– Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена, - приводит цитату Кравцова ТАСС.

В комитете образования Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что в школах региона начнут ставить отметки не только за успеваемость.

– Апробации модели оценки поведения школьников введена Минпросвещения России в 2025 году – по информации ведомства, ее участниками стали более 40 тысяч учеников 1–8-х классов и более 2 тысяч педагогов. С 1 сентября 2026 года министерство расширяет эксперимент. В нем будут участвовать все регионы страны – по 10 школ от каждого субъекта, – говорится в ответе облкомобразования.

В эксперимент вошли школы Волгограда, Волжского, Михайловки, Фролово, а также Николаевская школа, по школе из Даниловского и Новониколаевского районов. А именно: