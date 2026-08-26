ЦИК: в Сети появилось более 300 тысяч фейков о выборах





Председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что в интернете распространяется свыше 300 тысяч ложных сообщений, направленных на дискредитацию выборов. По словам председателя ЦИК, «западные недруги» активно разжигают спекуляции, выделяя на это значительные средства.

Памфилова также отметила, что в этих целях привлекаются «релоканты», которые, покинув страну, зарабатывают на очернении России.

– Их подхватывают, задействуют во всех сферах, информации более чем достаточно. Вот они работают, уже сейчас более 300 тыс. разного рода во всех сетях распространяется фейковых заявлений, направленных на дискредитацию выборов, – приводит ее слова ТАСС.