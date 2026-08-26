Новый котел залетел по воздуху в котельную Волгограда





В Советском районе Волгограда на котельной квартала 494 ведутся работы по замене котла. Старое оборудование, проработавшее 40 лет, демонтировали, а на его место установили новое – весом шесть тонн. Из-за стесненных условий и высоты помещения работы пришлось проводить нестандартным методом.

Так, чтобы вытащить из помещения старые 5-метровые многотонные барабаны использовали длинномерный автокран большой грузоподъемности. Работали специалисты с ювелирной точностью – части оборудования на улицу выгружали через окно. Аналогичным образом попал в котельную и новый котел.

– Сначала мы сняли всю обмуровку, срезали трубную систему. Демонтаж был непростым: котел находился на открытом уровне котельной на 20-метровой высоте, приходилось строить дополнительные металлоконструкции, задействовать лебедочные механизмы. Готовились долго, а сами барабаны извлекли за считанные часы и сразу ставим новые, – рассказал начальник участка подрядной организации Валерий Жариков.





Теперь специалистам предстоит приварить десятки труб и подготовить котел к обмуровке. На это потребуется несколько недель. Последним этапом станут пуско-наладочные работы.

Обновленное оборудование обеспечит теплом 8 больниц, 10 детских садов, 4 школы и 159 многоквартирных домов, где проживают около 30 тысяч человек.