Куры, гречка и сахар: в Волгограде дорожают основные продукты





С 18 по 24 августа на потребительском рынке Волгоградской области традиционно выделились несколько продуктов, которые показали наиболее заметный рост цен. Лидерами подорожания за отчетную неделю стали куры, сахар-песок и гречневая крупа.

Согласно данным мониторинга, в сегменте мяса больше всего прибавила в цене баранина (+2,3%). Куриное мясо подорожало на 2,0% вслед за ростом, который также наблюдался в предыдущие недели. Цены на свинину, напротив, снизились на 1,2%, а говядина подешевела на символические 0,01%.

Среди продуктов повседневного спроса сахар-песок за неделю стал дороже на 1,9%, твердые и полутвердые сыры – на 1,1%, куриные яйца и соль – на 0,9%.

Из круп наибольший рост зафиксирован у пшена (+2,0%) и гречневой крупы (+1,5%). Рис, напротив, подешевел на 1,3%.

На фоне общего роста цен ряд продуктов показал снижение. Наиболее заметно подешевели маргарин, чёрный чай, сосиски и сардельки (-1,8%), кефир (-1,3%), хлеб из ржаной муки (-1,1%) и вареная колбаса (-0,8%).

Цены на плодоовощную продукцию изменились разнонаправленно: