



В Камышине Волгоградской области прокуратура помогла семье вернуть средства, потраченные на поиски тела погибшего на СВО сына. Убитая горем мать пыталась установить, где находятся его останки, и обратилась за помощью к юристу. Специалист решил воспользоваться состоянием женщины и выставил заоблачный счёт на свои услуги, а в итоге и вовсе взял деньги и ничем не помог.

- Между заявительницей и ИП Арутюняном М.Э. 27 марта 2024 года заключен договор на оказание юридических услуг стоимостью 400 тыс. рублей, которые оплачены женщиной в полном объеме. Предметом данного договора являлось оказание юридических услуг, направленных на установление местонахождения тела военнослужащего (сына женщины), его опознание и захоронение, - сообщили в прокуратуре региона.

Надзорным ведомством было установлено, что стоимость юридических услуг была многократно завышена, а сами услуги фактически так и не были оказаны, при этом от расторжения договора юрист всячески уклонялся.

Отметим, после того как прокуратура начала проверку, Арутюнян решил вернуть женщине 200 тыс. рублей. Однако этот жест не смог остановить иск надзорного ведомства. Прокуратура потребовала с юриста не только вернуть всю сумму, но и выплатить проценты за пользование средствами, неустойку и штраф. Камышинский городской суд требования поддержал и взыскал с фигуранта 1 млн рублей. Впоследствии региональная прокуратура оспорила это решение и добилась через областной суд увеличения выплаты до 1,1 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»