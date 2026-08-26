«РУСАЛ фестиваль#НАУКА» в 10-й раз объединит 18 городов России





РУСАЛ запускает юбилейный сезон образовательно-просветительского проекта для детей, который компания проводит в городах своей ответственности с 2016 года. В этом году научный марафон охватит 18 городов и поселков страны. В Волгограде фестиваль состоится 12 декабря.

Юбилейный сезон посвящён космосу. Алюминий, который по праву называют «крылатым» металлом, широко используется в авиа- и ракетостроении благодаря своей легкости, прочности и пластичности. Из него производят самолеты, космические ракеты и спутники. Тема выбрана неслучайно: в этом году отмечается 65-летие первого полёта человека в космос.

Для юных гостей фестиваля подготовлена насыщенная программа: они познакомятся с космическими технологиями и узнают о невесомости. На каждой площадке будут работать различные образовательные зоны. В рамках выставки посетители смогут погрузиться в мир виртуальной реальности и искусственного интеллекта, создать цифровое облако фестиваля и пообщаться с роботами.

Новинкой этого года станет робот-гуманоид, для которого команда фестиваля объявила конкурс на лучшее имя. Прием заявок проходит в сообществе VK «РУСАЛ ФестивAL». Автор самого оригинального варианта получит технологичный приз.

Гвоздём программы на каждом событии станут научные шоу с яркими экспериментами, приуроченные к 10-летию фестиваля. Для взрослых организаторы подготовили отдельные мероприятия – лекции известных российских учёных, которые пройдут в Братске, Каменск-Уральске и Ухте.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

Завершится юбилейный сезон 19 декабря онлайн-шоу «ALюментарно» на площадке VK. Трое победителей получат уникальную возможность – образовательную экспедицию в одно из ведущих учебных заведений России.