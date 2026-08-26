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Происшествия

Черный дым от пожара накрыл микрорайон на севере Волгограда

Происшествия 26.08.2026 12:10
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26.08.2026 12:10



Возгорание мусора стало причиной появления черного дыма в микрорайоне Спартановка в Волгограде. О пожаре сообщили очевидцы, которые сняли последствия пожара на видео.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в Тракторозаводском районе Волгограда поступило в оперативные службы в 11:15 мск. 

– Горел мусор на площади 200 кв.м. Подразделения 1-ПСЧ ликвидировали горение в 11:27 мск. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, – так прокомментировали это происшествие в пресс-службе оперативного ведомства.

Видео: канал «Волгоград» / МАКС

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