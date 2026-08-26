Волгоградцы отложили на старость 1,4 млрд рублей с начала года





Более 207 тысяч жителей Волгоградской области за два с половиной года действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) стали ее участниками. Общий объем внесенных средств превысил 14,4 млрд рублей. Об этом сообщает Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России.

Только за семь месяцев 2026 года жители региона заключили более 54,6 тыс. договоров, перечислив в общей сложности 1,4 млрд рублей.

Как пояснил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов, программа не требует от участников специальных знаний в области инвестиций. Достаточно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать накопления, защищая их от инфляции и приумножая. Государство, в свою очередь, софинансирует личные взносы граждан в течение 10 лет – ежегодная сумма поддержки может достигать 36 тысяч рублей.

Напомним, чтобы получить софинансирование из бюджета, необходимо внести за год не менее 2 тысяч рублей. Воспользоваться накоплениями можно через 15 лет или после достижения определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 – для мужчин. Досрочно снять средства без потери налоговых льгот и государственного софинансирования разрешается в исключительных случаях – при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения.