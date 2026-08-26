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Федеральные новости

Федеральные новости
 Решетников назвал приоритетной поддержку бизнеса ветеранов СВО
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что поддержка бизнес-инициатив участников специальной военной операции остаётся одним из ключевых приоритетов на всех уровнях власти. Как передает ТАСС, на данной теме...
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Федеральные новости

Решетников назвал приоритетной поддержку бизнеса ветеранов СВО

Федеральные новости 26.08.2026 16:26
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26.08.2026 16:26

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что поддержка бизнес-инициатив участников специальной военной операции остаётся одним из ключевых приоритетов на всех уровнях власти. Как передает ТАСС, на данной теме он заострил внимание в ходе рабочей поездки в Белгородскую область 

Он подчеркнул необходимость сделать процесс открытия и ведения предпринимательской деятельности для ветеранов максимально простым и понятным на каждом этапе.

– Президент обозначил приоритет государственной политики – поддерживать участников СВО, желающих открыть своё дело. Сегодня начать бизнес помогают разные организации и органы власти: от федеральных министерств до региональных центров «Мой бизнес». Наша задача – сделать процесс открытия и ведения бизнеса простым и понятным на каждом этапе, – приводятся слова министра в сообщении пресс-службы.

Глава Минэкономразвития отметил, что ветераны СВО обладают уникальными компетенциями, которые дают им конкурентное преимущество: умение брать ответственность за коллективы и свои решения, действовать в условиях неопределённости и сохранять устойчивость в кризисных ситуациях. Решетников подчеркнул, что поддержка таких инициатив – это не только социальная миссия, но и вклад в экономику страны.

– Для нас поддержка предпринимательских инициатив участников СВО – это не просто социальная миссия: дать точку опоры в мирной жизни, создать условия для самореализации и адаптации. Видим в этом реальные эффекты для экономики, – заявил министр. 

Решетников добавил, что обратная связь от предпринимателей будет учтена при донастройке мер поддержки, а лучшие региональные практики планируется масштабировать на всю страну.

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