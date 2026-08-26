Сегодня, 26 августа, 100-летний юбилей в Волгограде отмечает участник Великой Отечественной войны Петр Иванович Ковешников. Он ушел на фронт в 17-летнем возрасте. Защищал рубежи на Дальнем Востоке, воевал в Маньчжурии и в Корее. Был пулеметчиком и механиком в авиационной части.

– Оглядываясь назад, могу сказать точно, я – счастливый человек! Пусть было много трудностей, пережито было очень много, но я люблю жизнь. А главное — вокруг меня люди, которые меня любят и уважают, – говорит ветеран.

Как сообщили в гордуме, с юбилеем фронтовика поздравил Владлен Колесников. Председатель Волгоградской городской думы навестил ветерана, который живет сегодня в Краснооктябрьском районе. 12 лет назад Петр Иванович переехал к своей дочери в Волгоград. Он ведет активный образ жизни: читает, совершает прогулки и всегда рад общению с родными и соседями.

Владлен Колесников вручил юбиляру поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина и передал тёплые пожелания от всего депутатского корпуса.

Фото: Волгоградская гордума