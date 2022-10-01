В Волгоградской области назвали сроки начисления выплат мобилизованным

Общество 01.10.2022 08:36
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01.10.2022 08:36
Волгоградцам, которые попали под частичную мобилизацию и их родственникам пояснили, в какие сроки производится начисление выплат.
- Денежное довольствие мобилизованным гражданам будет начисляться с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части. Это происходит в течение 1-2 дней после прибытия мобилизованных в расположение части, - сообщили в Telegram-канале «Мобилизация. Волгоградская область».
Ранее на портале «Объясняем.рф» был разъяснен порядок выплаты денежного довольствия мобилизованным.
Так, денежное довольствие гражданам, призванным в армию в рамках частичной мобилизации, зачисляется на любой счет, к которому привязана карта платежной системы «Мир». Если у мобилизованного ее нет, что ему будет открыт соответствующий счет в банке.
Всем участникам специальной военной операции положено ежемесячное денежное содержание в размере не менее 195 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Кроме того, военнослужащие, призванные по мобилизации, могут рассчитывать на все льготы, полагающиеся контрактникам.
Напомним, что в Telgram запущен чат-бот – @mobilizatsia34_bot, написав в который, вы можете получить ответ на свой вопрос или пожаловаться на нарушения в ходе частичной мобилизации. В сообщении необходимо описать проблему и указать: ФИО, дату рождения, населённый пункт, где был призван мобилизованный, в какой части сейчас находится мобилизованный, контактный телефон родственника, с которым можно связаться для уточнения информации.
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