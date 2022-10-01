В Волгоградской области назвали сроки начисления выплат мобилизованным

Волгоградцам, которые попали под частичную мобилизацию и их родственникам пояснили, в какие сроки производится начисление выплат.

- Денежное довольствие мобилизованным гражданам будет начисляться с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части. Это происходит в течение 1-2 дней после прибытия мобилизованных в расположение части, - сообщили в Telegram-канале «Мобилизация. Волгоградская область».

Ранее на портале «Объясняем.рф» был разъяснен порядок выплаты денежного довольствия мобилизованным.

Так, денежное довольствие гражданам, призванным в армию в рамках частичной мобилизации, зачисляется на любой счет, к которому привязана карта платежной системы «Мир». Если у мобилизованного ее нет, что ему будет открыт соответствующий счет в банке.

Всем участникам специальной военной операции положено ежемесячное денежное содержание в размере не менее 195 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Кроме того, военнослужащие, призванные по мобилизации, могут рассчитывать на все льготы, полагающиеся контрактникам.