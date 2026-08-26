Работы по преображению Привокзальной площади в Волгограде полностью завершены. Перед взором горожан и гостей города-героя, прибывающих на главный железнодорожный вокзал, открылось совершенно новое пространство, над созданием которого специалисты трудились больше трех месяцев. В настоящее время на площади, которую откроют в ближайшие часы, наводят последний лоск перед торжественной церемонией.

О том, как выглядит эта территория сегодня, после завершения реконструкции, – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





«Сердцем» обновленной Привокзальной площади стал фонтан «Детский хоровод», который построили заново. Старое сооружение настолько обветшало, что его решили снести, а на его месте возвели новый фонтан.

Центральная фигура детей, которые взявшись за руки водят хоровод у крокодила, выполнена из бронзы, как и фигуры лягушек на краю гранитной чаши сооружения. Это уже вторая современная реинкарнация фонтана, пережившего Сталинградскую битву.





О прежнем названии города-героя напоминает огромная надпись «Сталинград», установленная возле вокзала.





– Именно с железнодорожного вокзала для многих начинается знакомство с Волгоградом, формируется первое впечатление о его характере, истории и смыслах. Поэтому нам было важно, чтобы обновлённое пространство не только отвечало современным требованиям комфорта и благоустройства, но и отражало уникальную идентичность города, – поясняли ранее архитекторы Центра «ВЯЗ», которые работали над концепцией благоустройства этой территории.





С Привокзальной площади полностью исчезла большая парковка. Вместо этого появились заезды, оборудованные для легковых машин и туристических автобусов.





Наличие множества зеленых зон – еще одна «фишка» обновленной площади. Десятки крупномерных саженцев деревьев, голубые ели и причудливые композиции из хвои и цветов украсили эту территорию. Агрономы также постарались проложить своеобразный мостик от прошлого к будущему, высадив на площади и кусты сирени, которой было много в послевоенном Сталинграде.





Площадь украсили также можжевельники, сосны с художественно сформированной кроной, туи, гортензии и лаванда. Всего здесь высадили порядка 300 деревьев и свыше тысячи кустарников.





Волгоградцы и гости города смогут любоваться этой красотой и в вечернее время. На площади установили более 70 современных светодиодных фонарей и 12 светильников в стиле сталинского ампира. Архитектурная подсветка украсит и фонтан «Детский хоровод».





Организаторы церемонии открытия обновленной площади перед вокзалом приготовили сюрприз в виде капсулы времени, в которой будет храниться послание для будущих поколений волгоградцев.

















Фото Геннадия Гуляева