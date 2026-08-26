



Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника фигуранта громкого дела о расстреле мужчиной собственных сыновей. Родственники приехали к отцу на работу, чтобы обсудить раздел имущества, однако разговор быстро перерос в перепалку, а затем мужчина не совладал с собой и достал оружие.

- На протяжении нескольких недель между Челиком М. и его родственниками возникали конфликты из-за раздела имущества. 14 августа 2026 года двое сыновей мужчины приехали к месту работы отца. В ходе ссоры Челик М. произвел не менее двух выстрелов в одного из них. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Расправившись с одним сыном, мужчина поспешил расстрелять и второго, однако тот, несмотря на ранение, добрался до ближайшего дома, где ему помогли жильцы.

Отметим, 16 августа Палласовский районный суд отправил фигуранта под арест на два месяца. Однако защитник стрелка попросил апелляционную инстанцию смягчить меру пресечения на домашний арест. Волгоградский областной суд отказался пересматривать вынесенный ранее вердикт.

Фото из архива ИА «Высота 102»