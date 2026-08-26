В Волгоградской области объявлена угроза удара дронами Украины





В 20:08 26 августа на территории Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение распространили экстренные службы региона.

Жителям рекомендуют немедленно занять безопасное место в квартире или доме. Для этого следует выбрать помещение без окон – например, санузел, коридор или кладовую. Необходимо сесть на пол между двумя капитальными стенами и оставаться там до отмены режима опасности.

Категорически запрещено подходить к окнам и пользоваться лифтом.

Обо всех происшествиях можно сообщать по единому номеру экстренных служб – 112.

Информация о снятии режима опасности будет опубликована дополнительно. Ситуация находится под контролем оперативных служб региона.

Как сообщает ИА «Высота 102», на текущий момент аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.