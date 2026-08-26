В МВД назвали причину жуткой аварии с автоцистерной под Волгоградом

В полиции прокомментировали обстоятельства массовой смертельной аварии, произошедшей накануне на саратовской трассе. По данным правоохранителей, причиной ДТП стал выезд иномарки на встречную полосу.

- В 17:50 65-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Solio, на 516-м км ФАД Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110», после чего автомобиль Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania с полуприцепом-цистерной, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Об аварии стало известно 25 августа благодаря жутким видео с места событий, опубликованным очевидцами. Согласно размещённым кадрам, от финального удара легковая иномарка превратилась в груду искорёженного метала. На место оперативно прибыли медики и правоохранители. Зажатого в салоне мужчину пытались достать пожарные.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель Suzuki от полученных повреждений скончался на месте.

Фото из архива ИА «Высота 102»