В Волгограде потушили пожар на свалке, угрожавший жилым домам

В Краснооктябрьском районе Волгограда ликвидировали пожар на свалке, который мог перекинуться на частные дома.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании мусора глубокого залегания на улице Башкирская в Краснооктябрьском районе поступило утром 26 августа. Сотрудники подразделения 2-ой пожарно-спасательной части оперативно выдвинулись на место происшествия.

– Возгорание ликвидировано на площади 500 кв.м. Профессиональные действия огнеборцев не допустили перехода огня на расположенные рядом жилые строения, – рассказали в региональном МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что свалки горят в Волгограде уже несколько дней подряд. Накануне в Дзержинском районе в овраге у ГСК «Спутник» горел различный мусор на площади 10 тыс. кв.м. Токсичный смог от пожара ощущали жители близлежащих домов. А сегодня загоревшийся мусор на площади 200 кв.м. потушили в Тракторозаводском районе в микрорайоне Спартановка.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области