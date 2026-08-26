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Спорт

«Ротор» в Пути регионов: испытание «Волной» из Ковернино

Спорт 26.08.2026 18:34
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26.08.2026 18:34


Волгоградскому «Ротору» предстоит матч в рамках 4‑го раунда Пути регионов Кубка России против нижегородской «Волны» (пос. Ковернино). Игра пройдёт на поле соперника в период с 8 по 10 сентября – точная дата и время будут объявлены дополнительно.

Для «Ротора», выступающего в Первой лиге, старт в Кубке традиционно начинается с этого этапа. Соперник – команда из низшего дивизиона, которая уже успела заявить о себе: в предыдущем раунде «Волна» обыграла «Торпедо Миасс» со счётом 1:0 благодаря голу Александра Поповича с пенальти на 61‑й минуте.

Любопытный нюанс: ранее «Волна» встречалась с «Ротор‑2» в чемпионате Дивизиона Б и одержала крупную победу – 4:0. Этот факт добавляет интриги к предстоящей игре: болельщикам интересно, какой состав выставит основная команда и насколько серьёзно волгоградцы отнесутся к кубковой встрече.

Сейчас «Ротор» балансирует между задачами в чемпионате и Кубком, и предстоящий выезд может стать хорошей возможностью дать игровое время резервистам и молодым футболистам. При этом недооценивать «Волну» не стоит: кубковые матчи славятся своей непредсказуемостью, а домашние стены для команды из Ковернино – серьёзное преимущество.

Окончательные детали матча будут опубликованы дополнительно.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Волна»

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