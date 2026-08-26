



Средняя стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области за неделю с 18 по 24 августа осталась на уровне предыдущей недели и составила 71,07 рубля. Однако внутри марочного ряда динамика оказалась разнонаправленной: АИ-92 подорожал на 2 копейки, а дизельное топливо прибавило 24 копейки. АИ-95 и АИ-98 сохранили свои цены. Об этом сообщает Росстат.

Напомним, что за неделю с 11 по 17 августа в Волгоградской области фиксировались следующие средние цены: АИ-92 – 67,00 руб./л, АИ-95 – 74,44 руб./л, АИ-98 – 96,90 руб./л, дизельное топливо – 77,83 руб./л.

По данным мониторинга Росстата за период с 18 по 24 августа, литр АИ-92 теперь стоит в Волгоградской области 67,02 рубля (+2 коп.), дизельное топливо – 78,07 рубля (+24 коп.). Стоимость АИ-95 и АИ-98 осталась прежней.

Как отмечают эксперты, ситуация на топливном рынке остается напряженной, что связано с сезонным ростом спроса и ремонтами на НПЗ. Для сдерживания дефицита на АЗС «Лукойл» и «Газпром» сохраняются лимиты на отпуск бензина (40 литров на автомобиль). В то же время аналитики прогнозируют рост цен на бензин предстоящей осенью.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Волгограде сохраняются проблемы на АЗС. Автовладельцы вынуждены искать заправки, отпускающие бензин и стоять очередях.