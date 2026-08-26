Пассажирский поезд насмерть сбил двух человек в Ростове





В Ростове-на-Дону на железнодорожной станции «Проспект Октября» под колесами пассажирского поезда погибли два молодых человека. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СКФО, трагедия разыгралась в донской столице накануне, 25 августа.

По предварительным данным, оба пешехода получили смертельные травмы и скончались до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники транспортной полиции.

Местные жители отмечают, что это уже не первый смертельный случай на станции «Проспект Октября».