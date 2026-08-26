Средние цены на топливо в Волгограде продолжили постепенный рост, однако главная проблема для автомобилистов остается прежней. И это не стоимость горючего, а его физическое отсутствие на заправках. Об этом сообщает портал Volganet.net со ссылкой на данные сервисов мониторинга.
Актуальные цены на топливо в Волгограде
По данным мониторинговых сервисов, средние цены на топливо в Волгограде сегодня составляют :
- АИ-92 – 66,11 рублей за литр
- АИ-95 – 73,10 рублей за литр
- АИ-95+ – 74,78 рублей за литр
- АИ-100 – 97,72 рублей за литр
- Дизельное топливо – 78,41 рублей литр
- Газ – 36,71 рублей за литр
- Пропан – 29,54 рублей за литр
Разница цен на крупнейших сетях АЗС
Цены на заправках основных операторов различаются незначительно. Так, на АЗС «ЛУКОЙЛ» сегодня действуют следующие цены.
- АИ-92 – 66,14 рублей за литр
- АИ-95 – 73,43 рублей за литр
- АИ-95+ – 74,72 рублей за литр
- АИ-100 – 98,24 рублей за литр
- Дизельное топливо – 79,34 рублей за литр
- Газ – 35,69 рублей за литр
На заправках «Газпромнефть» стоимость бензина чуть ниже: АИ-92 — 64,04 руб./л, АИ-95 — 71,22 руб./л, дизельное топливо — 77,18 руб./л .
«Роснефть» продаёт АИ-92 по 65,65 руб./л, АИ-95 — по 71,85 руб./л, дизель — по 77,05 руб./л. На заправках Teboil цена АИ-92 составляет 65,61 руб./л, АИ-95 – 71,80 руб./л .
Очереди и дефицит
Утром 26 августа волгоградцы сообщают о длинных очередях на заправках в разных районах города. По данным сервисов мониторинга АЗС, наиболее напряжённая обстановка наблюдается на заправках по адресам:
- ул. Землячки, 29Б
- ул. Череповецкая, 5А
- ул. Землячки, 39Б
- проспект Ленина, 63Б
- ул. Довженко, 6
- ул. Рокоссовского, 175.
При этом ряд АЗС в городе закрыты – въезды перегорожены, на табло информация об отсутствии топлива.
В то же время поставки нефтепродуктов на АЗС, по данным региональных властей, осуществляются в плановом режиме, сохраняются ограничения на отпуск бензина – не более 40 литров на автомобиль. Однако в часы пик очереди сохраняются, а к вечеру бензин высоких марок, особенно АИ-95, может отсутствовать на большинстве заправок.
Фото: архив ИА «Высота 102»