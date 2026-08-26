



Средние цены на топливо в Волгограде продолжили постепенный рост, однако главная проблема для автомобилистов остается прежней. И это не стоимость горючего, а его физическое отсутствие на заправках. Об этом сообщает портал Volganet.net со ссылкой на данные сервисов мониторинга.

Актуальные цены на топливо в Волгограде

По данным мониторинговых сервисов, средние цены на топливо в Волгограде сегодня составляют :

АИ-92 – 66,11 рублей за литр

АИ-95 – 73,10 рублей за литр

АИ-95+ – 74,78 рублей за литр

АИ-100 – 97,72 рублей за литр

Дизельное топливо – 78,41 рублей литр

Газ – 36,71 рублей за литр

Пропан – 29,54 рублей за литр

Разница цен на крупнейших сетях АЗС

Цены на заправках основных операторов различаются незначительно. Так, на АЗС «ЛУКОЙЛ» сегодня действуют следующие цены.

АИ-92 – 66,14 рублей за литр

АИ-95 – 73,43 рублей за литр

АИ-95+ – 74,72 рублей за литр

АИ-100 – 98,24 рублей за литр

Дизельное топливо – 79,34 рублей за литр

Газ – 35,69 рублей за литр

На заправках «Газпромнефть» стоимость бензина чуть ниже: АИ-92 — 64,04 руб./л, АИ-95 — 71,22 руб./л, дизельное топливо — 77,18 руб./л .

«Роснефть» продаёт АИ-92 по 65,65 руб./л, АИ-95 — по 71,85 руб./л, дизель — по 77,05 руб./л. На заправках Teboil цена АИ-92 составляет 65,61 руб./л, АИ-95 – 71,80 руб./л .

Очереди и дефицит

Утром 26 августа волгоградцы сообщают о длинных очередях на заправках в разных районах города. По данным сервисов мониторинга АЗС, наиболее напряжённая обстановка наблюдается на заправках по адресам:

ул. Землячки, 29Б

ул. Череповецкая, 5А

ул. Землячки, 39Б

проспект Ленина, 63Б

ул. Довженко, 6

ул. Рокоссовского, 175.

При этом ряд АЗС в городе закрыты – въезды перегорожены, на табло информация об отсутствии топлива.

В то же время поставки нефтепродуктов на АЗС, по данным региональных властей, осуществляются в плановом режиме, сохраняются ограничения на отпуск бензина – не более 40 литров на автомобиль. Однако в часы пик очереди сохраняются, а к вечеру бензин высоких марок, особенно АИ-95, может отсутствовать на большинстве заправок.