Расследования

В Волгограде судят двух мошенниц за изъятие 10 тысяч евро у пенсионерки

Расследования 30.09.2022 14:55
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30.09.2022 14:55


В Волгограде прокуратура направила в Краснооктябрьский районный суд уголовное дело о мошенничестве под видом обмена валюты. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых окажутся  44-летняя ранее судимая жительница Владимирской области и ее подельница, 27-летняя женщина из Московской области. 

По версии следствия, старшая из парочки в мае 2022 года позвонила на стационарный телефон 91-летней жительнице Краснооктябрьского района Волгограда, представившись работником социальной службы. Женщина ввела в заблуждение пенсионерку, сообщив, что вся имеющаяся у населения иностранная валюта в связи с нестабильностью курсов подлежит обмену на отечественный эквивалент. Через некоторое время сообщница приехала к пенсионерке домой и забрала у нее 10 000 евро якобы для обмена, после чего скрылась с места происшествия.

К счастью, пенсионерка быстро поняла, что ее обманули и сразу обратилась в полицию. Благодаря этому преступление удалось раскрыть по горячим следам. 

Свою вину подельницы  не признают. Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД РФ по Волгограду. 

Между тем, женщинам грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура Волгоградской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при совершении финансовых операций.

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