В Волгограде судят двух мошенниц за изъятие 10 тысяч евро у пенсионерки

В Волгограде прокуратура направила в Краснооктябрьский районный суд уголовное дело о мошенничестве под видом обмена валюты. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых окажутся 44-летняя ранее судимая жительница Владимирской области и ее подельница, 27-летняя женщина из Московской области.

По версии следствия, старшая из парочки в мае 2022 года позвонила на стационарный телефон 91-летней жительнице Краснооктябрьского района Волгограда, представившись работником социальной службы. Женщина ввела в заблуждение пенсионерку, сообщив, что вся имеющаяся у населения иностранная валюта в связи с нестабильностью курсов подлежит обмену на отечественный эквивалент. Через некоторое время сообщница приехала к пенсионерке домой и забрала у нее 10 000 евро якобы для обмена, после чего скрылась с места происшествия.

К счастью, пенсионерка быстро поняла, что ее обманули и сразу обратилась в полицию. Благодаря этому преступление удалось раскрыть по горячим следам.

Свою вину подельницы не признают. Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД РФ по Волгограду.

Между тем, женщинам грозит до 6 лет лишения свободы. Прокуратура Волгоградской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при совершении финансовых операций.