«Дома не побыл»: в Волгоградской области мобилизовали только вернувшегося из армии 21-летнего юношу с дефицитом веса

21-летнего жителя села Журавка Еланского района Волгоградской области мобилизовали спустя два месяца после того, как он вернулся со срочной службы. Как рассказали ИА «Высота 102» родные Ильи Бычкова, в армию он попал в июле 2021 года. И то, только благодаря огромному желанию служить и своей изобретательности.

– Дело в том, что у моего сына недостаток веса, – рассказывает его мама Оксана Владимировна. – Вот такая у него конституция – никак не поправляется. Когда он закончил нефтяной колледж в Волгограде, у него была возможность не идти в армию. Он весил 50 килограммов при росте в 176 сантиметров. Таких обычно отправляли обратно домой до следующего призыва, чтобы за это время вес набрали. Но Илья так хотел служить, что на медкомиссии в военкомате прятал в руках куски свинца – чтобы вес увеличить.

В конечном итоге замысел молодого человека удался – в армию его взяли. Сначала Илья служил в инженерных войсках на острове Зеленый, затем его перевели в Крым. Вернулся он домой в звании младшего сержанта.

– Мой сын хотел сразу хотел поступить в технический университет в Волгограде, – говорит женщина. – Но он так по нам скучал, что решил перенести поступление на следующий год. Пока помогал отцу по работе. И вдруг его забрали второй раз в армию.

Молодого человека призвали по телефонному звонку. 22 сентября позвонили из сельской администрации и сказали, чтобы он срочно пришел за повесткой.

– Вместе с Ильей в сельскую администрацию пришли еще несколько мужчин, – рассказывает женщина. – Всех их вызвали по повестке. Но мобилизовали только нашего сына – одного из села. А в Журавке проживают около 500 человек. Мы его сами привезли на следующий день в районный центр. Из военкомата мужчин повезли сначала на остров Зеленый, а потом на Прудбой. Там сейчас наш Илья находится.

По словам мамы молодого человека, Илью не должны были призывать второй раз в армию по состоянию здоровья.

– Я читала, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что при мобилизационных сборах будет медицинская комиссия, – рассказывает Оксана Владимировна. – Но никаких медкомиссий ни в военкомате, ни на острове Зеленый, ни на Прудбое не было. Мой сын ни одного врача не видел за это время. Но проблемы с весом у моего сына никуда не делись, наоборот, он перед мобилизацией взвешивался и в нем было уже не 50, как перед армией, а 49 килограммов.

Родные утверждают, что обращались за помощью к районному военкому Вячеславу Титову. Но он, по их словам, сказал, что он только решает вопросы по количеству мобилизованных, а разбираться конкретно, мол, будут в Волгограде. Однако, говорят родственники, никто здоровьем и самочувствием их сына не интересовался.





Женщина вспоминает, что во время призыва в армию в 2021 году ее сыну в военкомате говорили, что индекс тела призывника такого возраста, как Ильи, должен составлять не менее 18,5.

– У Ильи сейчас этот индекс – 15,82. То есть гораздо ниже нормы. Но тем не менее его мобилизовали,– плачет Оксана Владимировна. – А ему носить на себе теплую одежду, другое обмундирование, оружие, средства защиты. С таким весом это очень сложно делать. Можно походить и уже устать. А как он воевать будет?

Семья уже обратилась за помощью к юристу. По его мнению, у Илья Бычкова есть диагноз, перечисленный в разделе «Расписание болезней» в Положении о военно-врачебной экспертизе в соответствии с категориями годности, а именно – недостаточное соотношение массы тела к росту и возрасту человека. В связи с этим семья просит провести медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии Ильи Бычкова и определить категорию годности.

– 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу говорил, что на войну пойдут люди из запаса, кто отслужил и имеет военную специальность и боевой опыт, – говорит женщина. – Мой сын боевого опыта не имеет, в боевых действиях не участвовал и мы считаем, что у него есть все основания для отсрочки от призыва по мобилизации.

Между тем, пока Илья находится на полигоне в Прудбое, родные имеют возможность его навещать.

– Хоть он и держится, но все равно, какой-то потерянный – глаза пустые и безразличные, – рассказывают его родные. – Грустно шутит, что он, наверное, самый молодой боец на полигоне. 24 июля ему исполнился 21 год.

Родственники молодого человека уже направили обращения с просьбой разобраться, провести медосвидетельствование Ильи, чтобы доказать его право на отсрочку от частичной мобилизации.

Соответствующие письма адресованы в военкомат Еланского, Руднянского и Жирновского районов, губернатору, в волгоградское отделение ОНФ, а также в военную прокуратуру ЮВО.