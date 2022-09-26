В здании военкомата в Урюпинске Волгоградской области потушили пожар









В здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского района сегодня вспыхнул пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие на ул. Октябрьская, 8 случилось рано утром. Подробности уточняются в ГУ МЧС по Волгоградской области.





Между тем, группа "Урюпинск. Новости. События" сообщает, что "благодаря слаженной работе сотрудников военкомата и полиции, виновное лицо задержано. Следственным комитетом ведется проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Умелые действия сотрудников МЧС не позволили распространится огню. Ущерб минимален, пострадавших нет".





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Фото Урюпинск. Новости. События