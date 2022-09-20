В ДТП с мусоровозом легковушку разорвало пополам в Волгоградской области

Два человека пострадали в ДТП, которое накануне случилось в Палласовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла около полуночи на 123-м километре автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск».

По предварительным данным полиции, «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя двигалась со стороны Николаевска в Палласовку и столкнулась с мусоровозом «КО-456» под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир автомобиля «Лада» с различными травмами доставлены в больницу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области