«Уверены, это поджог»: во Фролово ночью сгорели три автомобиля





Во Фролово Волгоградской области проводят расследование по факту возгорания трех автомобилей, припаркованных во дворе дома №1 по ул. Октябрьской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 03.50. Горели автомобиль «Волга 3110», «ВАЗ-2110» 2002 года выпуска и «Кио Рио». Иномарка была самым «молодым» автомобилем - она на колесах с 2017 года.

Пожар потушили в 04.06 ч. Однако от машин остались лишь металлические «скелеты».

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть поджог. Такого же мнения придерживаются и жители этого двора, а также владельцы сгоревших авто. К расследованию подключены правоохранительные органы, сообщили в инспекции Госпожарнадзора.