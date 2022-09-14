Происшествия

«Уверены, это поджог»: во Фролово ночью сгорели три автомобиля

Происшествия 14.09.2022 17:27
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14.09.2022 17:27




Во Фролово Волгоградской области проводят расследование по факту возгорания трех автомобилей, припаркованных во дворе дома №1 по ул. Октябрьской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 03.50. Горели автомобиль «Волга 3110», «ВАЗ-2110» 2002 года выпуска и «Кио Рио». Иномарка была самым «молодым» автомобилем - она на колесах с 2017 года. 

Пожар потушили в 04.06 ч. Однако от машин остались лишь металлические «скелеты». 

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть поджог. Такого же мнения придерживаются и жители этого двора, а также владельцы сгоревших авто. К расследованию подключены правоохранительные органы, сообщили в инспекции Госпожарнадзора. 

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