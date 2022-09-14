В Волгограде труп мужчины более 10 дней пролежал в квартире

В Красноармейском районе Волгограда накануне обнаружен труп 44-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», тело погибшего пролежало в квартире более 10 дней.

— Об исчезновении жителя дома по улице Пролетарской никто не заявлял. Соседи одного из домов по улице Пролетарской пожаловались на неприятный запах. Квартиру вскрыли в присутствии родственников. Тело мужчины обнаружили в туалетной комнате, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.

Известно, что погибший перестал выходить на связь в начале сентября.

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