Происшествия

Волгоградский подросток угнал УАЗ у жителя Ленинградской области

Происшествия 12.09.2022 13:08
0
12.09.2022 13:08



Полицейские задержали в Волгоградской области 16-летнего подростка за угон автомобиля «УАЗ Патриот» у жителя Ленинградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, 28-летний собственник машины, который приехал на ней в гости в Новониколаевский район Волгоградской области, обратился в районный отдел с заявлением об угоне.
Мужчина пояснил, что накануне вечером он припарковал автомашину возле дома в хуторе, оставив ключи в замке зажигания, а утром обнаружил ее пропажу.
- На розыск автомашины были ориентированы наряды ГИБДД, в результате угнанный автомобиль был остановлен на стационарном посту ДПС «Городищенский». За рулем находился 16-летний житель Новониколаевского района. В содеянном подросток сознался, пояснив, что угон совершил, чтобы прокатиться по области, - рассказали в главке.
Подросток ранее уже совершал угоны автотранспорта на территории района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.09.2022 15:01
Происшествия 12.09.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2022 11:45
Происшествия 12.09.2022 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2022 10:35
Происшествия 12.09.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2022 10:20
Происшествия 11.09.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2022 20:22
Происшествия 10.09.2022 20:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2022 17:27
Происшествия 10.09.2022 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2022 12:47
Происшествия 10.09.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2022 10:42
Происшествия 10.09.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2022 07:20
Происшествия 10.09.2022 07:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 20:44
Происшествия 09.09.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 19:00
Происшествия 09.09.2022 19:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 18:18
Происшествия 09.09.2022 18:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 17:47
Происшествия 09.09.2022 17:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 16:34
Происшествия 09.09.2022 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 11:14
Происшествия 09.09.2022 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
Житель Москвы просил оправдания за убийство тестя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
«Яндекс» закрыл сделку с VK: где теперь читать новости ВолгоградаСмотреть фотографии
15:37
Рецидивисту из Крыма, забившему прохожего в Волгограде, вынесли приговорСмотреть фотографии
15:01
Нелегального мусорщика поймали под Волгоградом после видеоразоблачения на ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:36
В Волгограде пожарный пароход времен войны избавят от грязи и копотиСмотреть фотографии
14:18
Волгоградцы за три дня празднования Дня города съели 800 кг шашлыковСмотреть фотографии
14:05
Проинформированы ФСБ и губернатор: в Волгограде вскрыли фальсификации при проведении публичных слушанийСмотреть фотографии
13:46
«РТК-Солар»: мошенники использовали известные бренды для хищения денег у гражданСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде ограничат высоту новостроек 24 этажамиСмотреть фотографии
13:29
К делу о смерти пациентки врача Гиниятова приступают в суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
Волгоградский подросток угнал УАЗ у жителя Ленинградской областиСмотреть фотографии
12:57
«Волгоградэнергосбыт» назвал злостных неплательщиков среди УКСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине Иваном БогатыревымСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области чабана подозревают в краже поголовья ягнятСмотреть фотографии
11:56
Волгоградских ветеранов ВОВ и фронтовиков окутают заботой и вниманиемСмотреть фотографии
11:45
Машина всмятку: под Волгоградом в лобовом ДТП с фурой погиб 62-летний мужчинаСмотреть фотографии
11:39
Эксперты ОМС: Требование сдать тест на COVID-19 за свой счет перед плановой госпитализацией незаконноСмотреть фотографии
11:10
Двоих бывших депутатов Волгоградской облдумы наградят 50 тысячами рублей за заслугиСмотреть фотографии
10:35
Ехал домой: ростовчанина нашли мертвым в придорожной гостинице под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
«Эвакуация на усмотрение объекта»: в Волгограде проверяют сообщения о массовом минированииСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде боксер-любитель забил до смерти свою сожительницуСмотреть фотографии
08:29
Росстат: в 2022 году в Волгоградской области упали рождаемость и смертностьСмотреть фотографии
07:58
Новыми депутатами Волгоградской облдумы станут три дамы из «Единой России»Смотреть фотографии
00:08
Фейерверк в пойме Царицы завершил празднование 433-летия ВолгоградаСмотреть фотографии
22:48
«Предстоит много работать»: в Волгоградской области подводят итоги трехдневных выборовСмотреть фотографии
20:44
В Волгограде ушел из жизни заслуженный художник РФ Петр ЧаплыгинСмотреть фотографии
18:57
Под Волгоградом простились с 33-летним контрактником Андреем ЧашкинымСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области обозначился самый активный избирательный округСмотреть фотографии
17:05
«Это просто божественно»: в Волгограде прошел фестиваль колокольного звонаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
В Волгоградской области следят за явкой избирателейСмотреть фотографии
 