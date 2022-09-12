Волгоградский подросток угнал УАЗ у жителя Ленинградской области

Происшествия 12.09.2022 13:08
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12.09.2022 13:08
Полицейские задержали в Волгоградской области 16-летнего подростка за угон автомобиля «УАЗ Патриот» у жителя Ленинградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, 28-летний собственник машины, который приехал на ней в гости в Новониколаевский район Волгоградской области, обратился в районный отдел с заявлением об угоне.
Мужчина пояснил, что накануне вечером он припарковал автомашину возле дома в хуторе, оставив ключи в замке зажигания, а утром обнаружил ее пропажу.
- На розыск автомашины были ориентированы наряды ГИБДД, в результате угнанный автомобиль был остановлен на стационарном посту ДПС «Городищенский». За рулем находился 16-летний житель Новониколаевского района. В содеянном подросток сознался, пояснив, что угон совершил, чтобы прокатиться по области, - рассказали в главке.
Подросток ранее уже совершал угоны автотранспорта на территории района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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