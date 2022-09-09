Центр Волгограда сковали 8-балльные пробки из-за перекрытия рокадной дороги

В Центральном районе Волгограда вечером 9 сентября из-за перекрытия Нулевой продольной магистрали центральные улицы сковали 8-балльные пробки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-сервис «Яндекс.Карты», затруднения движения отмечаются сейчас на Первой продольной магистрали, а также на улицах Советской, Мира, Коммунистической, Глубокоовражной и других.





Напомним, что Нулевая продольная магистраль перекрыта до конца дня из-за массовых мероприятий по случаю празднования Дня города. В 19.00 на нижней террасе состоится открытие обновленного участка.