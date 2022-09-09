Происшествия

Центр Волгограда сковали 8-балльные пробки из-за перекрытия рокадной дороги

Происшествия 09.09.2022 17:47
0
09.09.2022 17:47


В Центральном районе Волгограда вечером 9 сентября из-за перекрытия Нулевой продольной магистрали центральные улицы сковали 8-балльные пробки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-сервис «Яндекс.Карты», затруднения движения отмечаются сейчас на Первой продольной магистрали, а также на улицах Советской, Мира, Коммунистической, Глубокоовражной и других. 


Напомним, что Нулевая продольная магистраль перекрыта до конца дня  из-за массовых мероприятий по случаю празднования Дня города. В 19.00 на нижней террасе состоится открытие обновленного участка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.09.2022 19:00
Происшествия 09.09.2022 19:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 18:18
Происшествия 09.09.2022 18:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 16:34
Происшествия 09.09.2022 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2022 11:14
Происшествия 09.09.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2022 19:42
Происшествия 08.09.2022 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2022 17:51
Происшествия 08.09.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2022 15:59
Происшествия 08.09.2022 15:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2022 15:35
Происшествия 08.09.2022 15:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2022 11:25
Происшествия 08.09.2022 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2022 10:19
Происшествия 08.09.2022 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2022 19:22
Происшествия 07.09.2022 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2022 17:18
Происшествия 07.09.2022 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2022 15:47
Происшествия 07.09.2022 15:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2022 11:42
Происшествия 07.09.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2022 10:52
Происшествия 07.09.2022 10:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:08
Тысячи человек пришли 9 сентября на открытие обновленной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде серийного дискредитатора ВС РФ оштрафовали на 360 тысячСмотреть фотографии
19:00
«Пожарные не могут проехать»: под Волгоградом горит крыша 2-этажной гостиницыСмотреть фотографии
18:41
Глава Станично-Луганского района Зинченко находится с визитом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Не уступил дорогу: в Волгограде в лобовом ДТП пострадали пять человекСмотреть фотографии
17:47
Центр Волгограда сковали 8-балльные пробки из-за перекрытия рокадной дорогиСмотреть фотографии
17:30
«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи СлавыСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области взяли на карандаш голосующих за депутатовСмотреть фотографии
16:51
В деле о расстреле водителя в Жилгородке Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
16:34
Ехала в сторону Москвы: под Волгоградом во влетевшей под фуру иномарке погибла девушкаСмотреть фотографии
16:25
Президент России присвоил высокое звание профессору ВолгГМУ Сергею ДмитриенкоСмотреть фотографии
16:17
Роскосмос включил Волгоград в десятку самых зеленых мегаполисов РоссииСмотреть фотографии
15:29
Сады Придонья пригласили на свой юбилей 10 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
15:04
Юных волгоградцев в управлении ФСБ просветили о жизни Феликса ДзержинскогоСмотреть фотографии
14:49
На набережной Волгограда экстренно наводят чистоту ко Дню городаСмотреть фотографии
14:36
Ночные заморозки до -3 нагрянут в Волгоградскую область 10 и 11 сентябряСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде 40-летнюю женщину забил до смерти 27-летний ревнивецСмотреть фотографии
13:26
Враг не проскочит: посты ДПС со сверхумными радарами появятся на волгоградских дорогахСмотреть фотографии
13:25
Спортивной школе «Колизей» в Кировском районе Волгограда исполняется годСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде похоронили погибшего на Украине Александра ШутоваСмотреть фотографии
12:53
Экс-мэр Виталий Лихачев стал 45-м почетным гражданином ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгограде наградили двоих добровольцев, участвовавших в СВОСмотреть фотографии
11:14
Сдавал назад: в Волжском КАМАЗ протаранил трамвай № 7Смотреть фотографии
10:39
В Волгограде на борьбу с уличными потопами призовут роботовСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области женщина погибла, пытаясь согреться в собственном домеСмотреть фотографии
10:22
«Пока залатаем»: облкомтранс прояснил судьбу провалившегося моста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
Всем оставаться на местах: вуз в центре Волгограда проверили из-за угроз без эвакуацииСмотреть фотографии
09:55
400 тысяч жителей Волгоградской области зовут на избирательные участкиСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом простились с погибшим на Украине Алексеем КараваевымСмотреть фотографии
 