







В волгоградской клинике впервые провели уникальные операции по пересадке сердца двумя жителям региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, сегодня глава региона Андрей Бочаров навестил двух первых прошедших пересадку сердца пациентов в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова» в Волжском.





Житель Еланского района Игорь Сарычев отмечает второй день рождения — благодаря проведённой операции по трансплантации сердца он получил шанс на жизнь. 52-летний мужчина перенёс обширный трансмуральный инфаркт миокарда в 2019 году, затем серию операций — стентирование, имплантация трёхкамерного кардиовертера-дефибриллятора. Однако его состояние всё равно ухудшалось — спасением могла стать только пересадка сердца. В марте мужчина встал на очередь, и недавно его прооперировали. После пересадки реаниматологи бдительно следили за состоянием пациента: меньше, чем через неделю он встал на ноги. Всего два дня назад такое же спасительное вмешательство было выполнено для 55-летнего жителя Фролово — он находится в палате реанимации и также идёт на поправку.





Губернатор Андрей Бочаров пожелал пациентов скорейшего выздоровления, а также тепло поблагодарил специалистов филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава РФ в Волжском и их федеральных коллег в лице академика Сергея Готье за внедрение в Волгоградской области высокотехнологичного метода лечения, который, порой, является единственным способом спасения жизни.





- Сложнейшая гуманитарная задача реализуется в полном объёме на территории Волгоградской области: первое сердце пересажено — проделана ювелирная работа, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Её невозможно выполнить без поддержки системы здравоохранения, медицинского сообщества и жителей, которые понимают, какое огромное значение имеет трансплантация. Реализовав задачу по пересадке сердца впервые в истории региона, мы даём серьёзный шанс многим людям. Сегодня жители Волгоградской области благодаря нашей совместной работе получили возможность сделать операцию здесь, у себя, рядом с родными и близкими под координацией специалистов мирового уровня.





- Трансплантация — это доступный и бесплатный для жителей процесс. Выполнены две первые сложнейшие операции по пересадке сердца, на следующей неделе предстоит ещё одна. Теперь задача — развитие в регионе мощной трансплантационной программы аналогично московской, — подчеркнул руководитель ФГБУ Сергей Готье.





К слову, волгоградский регион стал 13-м субъектом страны, где выполняют такие сложнейшие вмешательства.





Напомним, в волжском филиале, который начал свою работу в 2020 году, успешно проводятся трансплантации почки и печени — выполнены уже 66 таких вмешательств. А всего лечение получили свыше 6,5 тыс. человек, 80% из которых — жители Волгоградской области. При центре действует реабилитационное отделение для перенёсших пересадку органов пациентов. Теперь здесь запущена программа трансплантации сердца.





Фото администрации Волгоградской области