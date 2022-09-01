В СУ СК России по Волгоградской области готовятся к возбуждению уголовного дела по факту нарушения прав сироты в областном центре. Такое поручение озвучил глава СК России Александр Бастрыкин.

– Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области проводится проверка по факту нарушения жилищных прав 19-летней сироты - жительницы города Волгограда. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, ей до сих пор не предоставлено благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, которое полагается ей по закону, – сообщили в пресс-службе СУ СКР 1 сентября. – Поручение озвучено Александром Ивановичем Бастрыкиным руководителю следственного управления.

По сведениям пресс-службы СУ СКР, Василию Семенову в ближайшее время предстоит представить Бастрыкину доклад о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.