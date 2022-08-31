За жизнь младенца борются врачи: стало известно состояние пострадавших в ДТП под Волгоградом

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили последние сведения о пострадавших в ДТП в Дубовском районе жителях Башкирии и Самарской области. Двое детей уже доставлены в реанимацию больницы Волгограда, взрослых планируют перевести в больницу №25 областного центра.

По сведениям облздрава, в ЦРБ Дубовского района в настоящий момент борются за жизнь самого юного пациента.

– Трое детей доставлены в больницу № 7 Волгограда, девочка в возрасте 12 лет госпитализирована в детское хирургическое отделение, ее состояние оценивается как средней степени тяжести, 10-летний мальчик и 14-летняя девочка – в реанимации. Ребенку 2021 года рождения по тяжести состояния оказывают помощь в Дубовской ЦРБ, – сообщили в профильном комитете обладмина. – Состояние взрослых пациентов стабильное, планируется перегоспитализация в больницу №25.

Напомним, что авария на 611-м километре трассы в Дубовском районе поблизости с селом Стрельно-Широкое произошло утром 31 августа. В автомобилях Hyundai и Opel, столкнувшихся лоб в лоб, находились жители Башкирии и Самарской области. В результате столкновения один человек погиб на месте.