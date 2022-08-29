В Михайловке от огня отбили один хутор и борются за второй

Происшествия 29.08.2022 19:35
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29.08.2022 19:35
Шесть единиц техники в данный момент тушат возгорание сухой травы на северо-восточной окраине хутора Безымянка Михайловского городского округа Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, на помощь пришли пожарные расчеты 30 ПЧ, 68 ПЧ, Михайловского лесничества, Субботинского опорного пункта, техника крестьянско-фермерского хозяйства и «Огнеборца». Угрозы населенному пункту в данный момент нет, но ситуация осложняется сильными порывами ветра.
Также сегодня было ликвидировано возгорание сухой растительности в хуторе Отруба.
Напомним, накануне при тушении степного пожара в Иловлинском районе погиб начальник ГОиЧС администрации района Александр Переярин, еще трое сотрудников получили ожоги.
Фото Михайловка онлайн VK.
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