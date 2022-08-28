Детей из окруженного огнем лагеря эвакуируют в Волгоград

В Иловлинском районе Волгоградской области продолжают тушение сухой травы в хуторе Стародонском. Как сообщает ИА «Высота 102», эвакуированных детей из лагеря «Лазурный» перевозят в Волгоград.

— Досрочно (на день раньше) завершена смена в лагере Лазурный в Иловлинском районе. Детей вывозят в Волгоград автобусами в сопровождении сотрудников ГИБДД, — сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Угрозы возгорания лагеря нет.

По информации регионального МЧС, в Иловлинском районе горит сухая трава. Угрозы лесам и инфраструктуре нет. Специалисты занимаются локализацией возгорания.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»