Под Волгоградом из-за пожара эвакуировали детей из лагеря «Лазурный»

В Иловлинском районе Волгоградской области эвакуированы дети и персонал лагеря «Лазурный». Как сообщает ИА «Высота 102», пожарные ликвидируют возгорание в хуторе Стародонском.
— Дети и персонал лагеря эвакуированы в село Лог, — пояснили информагентству в экстренных службах.
В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что эвакуацию проводят сотрудники полиции.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в районе 13.00.
— Горит сухая трава в полях, — прокомментировали в спасательном ведомстве. — Пожар тушит Иловлинская пожарно-спасательная часть. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Информация о площади пожара, пострадавших и погибших уточняется.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»