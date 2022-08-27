







Помощь специалистов центра острых отравлений Волгоградской больницы скорой медицинской помощи № 25 потребовалась трехлетнему малышу, случайно разжевавшего средство от насекомых. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облкомздраве, мальчик находился в гостях у бабушки в Октябрьском районе.





Для доставки ребенка в медучреждение специалисты ЦРБ вызвали борт санитарной авиации. Своевременная доставка маленького пациента к врачам-токсикологам позволила стабилизироваться его состояние и минимизировать вредное воздействие на организм отравляющих веществ. На сегодняшний день малыш продолжает лечение в детском токсикологическом отделении, его состояние не вызывает опасений.





Напомним, за пять лет работы санавиации спасено более 1,5 тыс. жителей, а с начала года в медучреждения региона доставлено более 300 пациентов.