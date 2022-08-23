Канада включила в санкционный список губернатора Волгоградской области

Политика 23.08.2022 16:59
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23.08.2022 16:59
Андрей Бочаров попал под санкции Канады. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства этой страны. Губернатор Волгоградской области в списке значится под номером 18. Всего в перечне 62 фамилии и одно предприятие – концерн «Автоматика». В список включены также еще 26 российских глав субъектов.
Это губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава республики Коми Владимир Уйба, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров включен в санкционный список Великобритании.
Добавим, Герой России Андрей Бочаров неоднократно высказывался в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации по защите жителей Донбасса. Впервые глава Волгоградской области обозначил свою позицию 4 марта.
– Я однозначно полностью поддерживаю позицию нашего Президента, Владимира Владимирович Путина, его решение по проведению военной специальной операции по спасению жителей Донбасса. Это единственно правильное решение, которое, я уверен, полностью будет реализовано, и те цели, которые стоят, они полностью будут достигнуты. В этом нет у меня сомнения, — сказал глава волгоградского региона.
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