







В Волгограде врачи спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, женщина на 32-33-й неделе беременности с диагнозом кишечная непроходимость поступила в волгоградскую областную клиническую больницу №1. Консилиум врачей принял решение о срочном хирургическом вмешательстве и досрочном оперативном родоразрешении.





В состав бригады были приглашены специалисты акушерского дистанционного консультативного центра перинатального центра №2 – гинеколог и неонатолог. Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. Женщина готовится к выписке, а ребенка пока выхаживают в больнице №5.





Справка. Острая кишечная непроходимость – нарушение проходимости в просвете кишки. При беременности имеет высокий процент летальных исходов. Кишечная непроходимость характеризуется трудностями диагностики и неблагоприятным прогнозом для матери и плода. Летальность больных с кишечной непроходимостью составляет 3-18%. У беременных она увеличивается до 35-50%.