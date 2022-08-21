Здравоохранение

Волгоградские врачи спасли беременную со смертельным диагнозом и ее малыша

Здравоохранение 21.08.2022 12:29
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21.08.2022 12:29



В Волгограде врачи спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, женщина на 32-33-й неделе беременности с диагнозом кишечная непроходимость поступила в волгоградскую областную клиническую больницу №1. Консилиум врачей принял решение о срочном хирургическом вмешательстве и досрочном оперативном родоразрешении.

В состав бригады были приглашены специалисты акушерского дистанционного консультативного центра перинатального центра №2 – гинеколог и неонатолог. Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. Женщина готовится к выписке, а ребенка пока выхаживают в больнице №5.

Справка. Острая кишечная непроходимость – нарушение проходимости в просвете кишки. При беременности имеет высокий процент летальных исходов. Кишечная непроходимость характеризуется трудностями диагностики и неблагоприятным прогнозом для матери и плода. Летальность больных с кишечной непроходимостью составляет 3-18%. У беременных она увеличивается до 35-50%.


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